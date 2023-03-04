Мор — о незасчитанном голе Соболева: «Грубейшая ошибка Мешкова»

Экс-игрок «Спартака» Эдуард Мор поделился мнением о незасчитанном голе нападающего «красно-белых» Александра Соболева в ворота «Урала».

«Мешков свистнул раньше времени, не разобрался в ситуации на последних минутах. Ему показалось, что был фол на вратаре «Урала». Судье надо было сделать паузу, дать момент доиграть, и потом уже свистеть. Грубейшая ошибка Мешкова», — заявил Мор «РБ Спорту».

Эксперт добавил, что обычно такие ошибки допускают молодые арбитры, но так бывает, у Мешкова не получилось хорошо отработать свой 200-й матч в РПЛ.

Матч 18-го тура чемпионата России «Спартак» - «Урал» завершился со счетом 2:2.