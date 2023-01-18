В «Урале» сообщили об отсутствии интереса к Черышеву

Президент «Урала» Григорий Иванов рассказал о том, интересуется ли екатеринбургский клуб полузащитником «Венеции» Денисом Черышевым.

«Мы не интересовались и не интересуемся Денисом Черышевым», — приводит слова Иванова «Спорт-Экспресс».

Ранее сообщалось, что в услугах 32-летнего россиянина заинтересованы «Сочи» и «Торпедо».

Напомним, что Черышев выступает за «Венецию» с сентября прошлого года. Всего в составе команды итальянской Серии Б россиянин провёл 10 матчей, забив в них три гола и отдав одну результативную передачу. Портал Transfermarkt оценивает экс-игрока сборной России в 1,5 миллиона евро.