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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Мостовой отреагировал на разрыв контракта Мевли со «Спартаком»

18 Января 2023 • 22:33 Комментировать
Спартак Москва
...
Урал
04.03 19:00

Бывщий игрок столичного «Спартака» Александр Мостовой высказался о карьере Михи Мевли в футболке «красно-белых» после разрыва контракта.

«Иностранца в сегодняшней ситуации держать не имеет смысла, если он сидит в запасе. Мевля и клуб договорились о расторжении контракта по обоюдному согласию, так что все нормально, это рабочая ситуация», — заявил экс-футболист российской национальной команды в интервью изданию«РБ Спорт».

По его мнению, нельзя списывать и возраст словенского защитника, поскольку в конкуренции с более молодыми партнёрами такой фактор играет важную роль. Также Мостовой отметил, что Мевлю брали в сформированный коллектив не на основную роль.

Напомним, что сегодня было объявлено о прекращении сотрудничества между «Спартаком» и Михой Мевлей, который за полгода в Москве провёл лишь семь матчей в рамках всех турниров.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Александр Мостовой Миха Мевля
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СПАРТАК МОСКВА УРАЛ
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