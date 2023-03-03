Кристофер Мартинс: Дуарте стеснительный, Тавареш быстрее адаптировался в «Спартаке»

Полузащитник «Спартака» Кристофер Мартинс высказался о новичках команды Алексисе Дуарте и Томаше Тавареше.

«С Дуарте общаться посложнее из-за языкового барьера. Я владею испанским и, когда тренер говорит со мной, отлично все понимаю. Но Алексис — из Парагвая, это привносит свои особенности. Плюс он очень спокойный, даже немного стеснительный», — приводит слова Мартинса официальный сайт «красно-белых».

Хавбек отметил, что Таварешу на адаптацию в команде потребовалось меньше времени. Мартинс признался, что у него с португальцем есть общие корни из Кабо-Верде.

Напомним, защитники Дуарте и Тавареш пополнили состав «Спартака» минувшей зимой.

После 17 туров команда Гильермо Абаскаля идет на второй строчке в турнирной таблице Российской премьер-лиги, отставая от лидирующего «Зенита» на шесть очков.