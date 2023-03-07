Шалимов оценил дебют новичка «Спартака» Дуарте

Известный российский тренер Игорь Шалимов высказался о дебюте Алексиса Дуарте в составе столичного «Спартака» в матче Премьер-лиги против «Урала».

«Большая потеря — дисквалификация Джикии. Каштанов просто продавливал Дуарте: напрягал, цеплялся за мяч, заработал пенальти. Плохой матч для Дуарте», — заявил бывший наставник «Краснодара», «Ахмата», «Химок» и «Урала» в интервью изданию «РБ Спорт».

По мнению экс-футболиста сборных СССР, СНГ и России, пара защитников Джикия - Чернов выглядит надёжнее, чем пара Дуарте - Маслов. Также Шалимов отметил выступление «Урала», который выглядел мощно с агрессивной манерой игры.

Напомним, что в первой игре после возобновления сезона РПЛ «Спартак» сыграл вничью со счётом 2:2, что позволило «Зениту» оторваться на восемь очков в турнирной таблице чемпионата.