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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Шалимов оценил дебют новичка «Спартака» Дуарте

07 Марта 2023 • 17:11 Комментировать
Спартак Москва
2:2
Урал
окончен

Известный российский тренер Игорь Шалимов высказался о дебюте Алексиса Дуарте в составе столичного «Спартака» в матче Премьер-лиги против «Урала».

«Большая потеря — дисквалификация Джикии. Каштанов просто продавливал Дуарте: напрягал, цеплялся за мяч, заработал пенальти. Плохой матч для Дуарте», — заявил бывший наставник «Краснодара», «Ахмата», «Химок» и «Урала» в интервью изданию «РБ Спорт».

По мнению экс-футболиста сборных СССР, СНГ и России, пара защитников Джикия - Чернов выглядит надёжнее, чем пара Дуарте - Маслов. Также Шалимов отметил выступление «Урала», который выглядел мощно с агрессивной манерой игры.

Напомним, что в первой игре после возобновления сезона РПЛ «Спартак» сыграл вничью со счётом 2:2, что позволило «Зениту» оторваться на восемь очков в турнирной таблице чемпионата.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Игорь Шалимов Алексис Дуарте
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