Глушаков назвал причину конфликтов, возникавших в «Спартаке» Карреры

Бывший полузащитник «Спартака» Денис Глушаков рассказал, что являлось основной причиной конфликтов внутри коллектива в период его выступлений за московский клуб.

Напомним, что Глушаков защищал цвета «Спартака» с 2013 по 2019 год. Вместе с «красно-белыми» хавбек стал чемпионом России в 2017 году.

По словам Глушакова, все неприятности «Спартака» начались в тот момент, когда тогдашний наставник команды Массимо Каррера пригласил в тренерский штаб своих помощников — Аттилу Мальфатти и Джорджо Д'Урбано.

«В межсезонье после чемпионства расширился тренерский штаб. Вот это был корень всех наших недопониманий и конфликтов. Эти Мальфатти и Д'Урбано отодвинули Пилипчука с Хавьером Нойей, которых уже Массимо не слушал, и нарушили весь микроклимат», — приводит слова Глушакова «Спорт-Экспресс».

В общей сложности Глушаков провёл за «Спартак» 173 матча, забив 23 гола и отдав 10 результативных передач. Отметим, что Каррера покинул московский клуб в октябре 2018 года, а менее чем через год ушёл и сам Глушаков.