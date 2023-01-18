Колыванов: «Особой пользы «Спартаку» Мевля не принёс»

Российский футбольный тренер Игорь Колыванов прокомментировал недавнее расставание защитника Михи Мевли с московским «Спартаком». Словенец почти не играл в московском клубе, выйдя на поле лишь семь раз за более чем 20 матчей, и глубоко осел на скамейке резервистов.

«Особой пользы клубу игрок не принес. Видимо, Абаскаль не очень в него верил. Значит, на его место были лучше футболисты», - цитирует Колыванова портал Rusfootball.

Мевля был одним из новичков «Спартака» в летнее трансферное окно 2022 года. Большую часть своей российской карьеры словенский защитник провёл в футбольном клубе «Сочи» - в нём он выступал с 2019 по 2021 год.