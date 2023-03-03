Тихонов прокомментировал прогресс Хлусевича, Денисова и Литвинова

Известный российский специалист Андрей Тихонов прокомментировал прогресс молодых спартаковцев Даниила Хлусевича, Даниила Денисова и Руслана Литвинова.

«Прогресс Литвинова и Денисова был виден ещё в прошлом году, а Хлусевич уже прошёл адаптацию. Единственное, что мне не нравилось в его игре - с ударами возникали проблемы, но, думаю, сейчас он этот компонент поправит», - цитирует Тихонова «РБ Спорт».

Специалист заявил, что фланговые атакующие защитники, каким является 22-летний спортсмен, на тренировках особое внимание должны уделять фланговым передачам.

Ближайший матч «Спартак» проведёт уже завтра на домашнем стадионе против екатеринбургского «Урала». Начало игры состоится в 14:00.