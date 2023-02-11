Хлусевич: «Победу в раздевалке не отмечали, просто послушали музыку»

10 февраля московский «Спартак» одержал победу в товарищеском турнире в ОАЭ – в Winline Зимнем кубке РПЛ. Защитник «красно-белых» Даниил Хлусевич прокомментировал победу над «Сочи» (2:0) и подвёл итоги турнира.

«Мы рады, что выиграли, пусть турнир и товарищеский. ады, что выиграли, готовимся к чемпионату. В раздевалке победу не отмечали, просто послушали музыку. Ничего особенного не было», - цитирует Хлусевича «Чемпионат».

Напомним, что москвичи победили во всех трёх матчах турнира. На старте была одержана победа над «Ростовом» в серии пенальти (2:1, 0:0 по итогам основного времени), вот втором туре – над «Краснодаром» (4:0).