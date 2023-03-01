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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Стало известно, кто будет судить ближайший матч «Спартака»

01 Марта 2023 • 12:24 Комментировать
Спартак Москва
...
Урал
04.03 14:00

Российский футбольный союз обнародовал информацию о судейских назначениях на матч 18-го тура Премьер-лиги.

Матч между «Спартаком» и «Уралом» будет обслуживать бригада Виталия Мешкова. Помогать главному рефери у мониторов будут Кирилл Левников (ВАР) и Максим Ковалёв (АВАР).

На игре «Зенита» против «Пари НН» будет работать бригада во главе с Романом Галимовым. Его «глазами» у мониторов будут Алексей Амелин (ВАР) и Николай Богач (АВАР).

Самый интересный матч тура между «Ростовом» и «Локомотивом» будет судить бригада Сергея Карасёва. Около экранов разбирать его работу будут Павел Кукуян (ВАР) и Андрей Образко (АВАР).

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Спартак Москва Зенит Ростов Сергей Карасёв Виталий Мешков Роман Галимов
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СПАРТАК МОСКВА УРАЛ
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