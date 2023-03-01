​Стало известно, кто будет судить ближайший матч «Спартака»

Российский футбольный союз обнародовал информацию о судейских назначениях на матч 18-го тура Премьер-лиги.

Матч между «Спартаком» и «Уралом» будет обслуживать бригада Виталия Мешкова. Помогать главному рефери у мониторов будут Кирилл Левников (ВАР) и Максим Ковалёв (АВАР).

На игре «Зенита» против «Пари НН» будет работать бригада во главе с Романом Галимовым. Его «глазами» у мониторов будут Алексей Амелин (ВАР) и Николай Богач (АВАР).

Самый интересный матч тура между «Ростовом» и «Локомотивом» будет судить бригада Сергея Карасёва. Около экранов разбирать его работу будут Павел Кукуян (ВАР) и Андрей Образко (АВАР).