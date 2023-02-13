Нигматуллин: «При Абаскале у «Спартака» наметилась положительная динамика»

Экс-голкипер сборной России и московского «Локомотива», а ныне успешный российский футбольный эксперт Руслан Нигматуллин поделился мнением о решении руководства «Спартака» продлить контракт с испанским тренером Гильермо Абаскалем. Сегодня 33-летний специалист и «красно-белые» связали друг друга новым соглашением, оно действует до середины 2025 года.

«При Абаскале у «Спартака» наметилась положительная динамика развития, в клубе наладилась атмосфера как внутри раздевалки, так и на футбольном поле. Продление контракта — логичный шаг со стороны «Спартака». Абаскаль заслужил», - цитирует Нигматуллина «Чемпионат».

Эксперт добавил, что в последние недели в прессе начали появляться слухи об интересе к Абаскалю со стороны европейских клубов, «Спартак» решил этим воспользоваться и прекратил слухи решением о продлении контракта.