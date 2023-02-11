Пареха рассказал, почему решил перейти в «Спартак» в 2010 году

Экс-защитник «Спартака» Николас Пареха рассказал, почему принял решение перейти в московский клуб летом 2010 года из «Эспаньола».

«Они мне первые позвонили. Разговаривал с Карпиным и Поповым. Был интересный проект, условия всех устраивали, поэтому и выбрал», — цитирует аргентинца Sport24.

Напомним, что Пареха выступал за «красно-белых» с 2010 по 2014 год. В общей сложности в составе «Спартака» южноамериканский защитник провёл 60 матчей, забил три гола и отдал одну результативную передачу.

Помимо «Эспаньола» и «Спартака», в карьере футболиста были бельгийский «Андерлехт» и испанская «Севилья».