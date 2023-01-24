Зарема Салихова раскритиковала бывшего тренера «Спартака» Виторию

Зарема Салихова, супруга бывшего президента «Спартака» Леонида Федуна, поделилась мнением об экс-наставнике московской команды Руе Витории.

Салихова призналась, что ей не понравилась безыдейность португальского специалиста, который работал в России с мая по декабрь 2021 года. Сейчас 52-летний тренер возглавляет сборную Египта.

«Он прилетел, не посмотрев ни одной игры! На переговорах его интересовало только то, как с неустойки, выплаченной арабами, заплатить налоги резидента РФ», — цитирует Салихову Sport24.

Также супруга экс-президента клуба отметила, что работа со сборной — идеальный вариант для Витории, так как там не надо работать 24 часа в сутки и можно больше времени уделять личным делам.

Помимо «Спартака», ранее Витория также возглавлял «Бенфику», с которой дважды выигрывал чемпионат Португалии (в 2016 и 2017 годах).