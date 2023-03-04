Абаскаль объяснил отсутствие Джикии и Соболева

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль в эфире канала «Матч Премьер» дал комментарий перед матчем с «Уралом».

- Отсутствие Джикии - насколько серьезная проблема?

- Джикия - наш первый капитан и очень важный игрок для «Спартака». Тем не менее, он провел всю эту неделю с нами вместе с командой. Но у нас достаточно ресурсов, чтобы преодолеть эту ситуацию. В целом для других ребят эта также возможность, для Чернова - доказать и подтвердить свою хорошую игру в предыдущих встречах. Поэтому конкуренция у нас высокая. Это хорошо.

- И Соболев, и Николсон могут сегодня играть. Почему выбор пал на Шамара Николсона?

- Это конкуренция. Это и есть следствие конкуренции в команде. Ты должен доказывать и каждый раз показывать, в том числе на поле. Это очень хорошо и здорово на самом деле. Сегодня выбор такой. Это не означает, что в следующий раз он будет каким-то иным. Тем не менее, мы должны каждый раз показывать, то, что было раньше, осталось в прошлом. Каждый футболист должен доказывать. Сегодня уровень конкуренции у нас вырос. Это тоже позитивный момент. Чем сложнее будет мой выбор, тем, на самом деле, лучше.