Отсутствие Джикии повлияло на результат матча с «Уралом», считает Тарпищев

Глава российской федерации тенниса Шамиль Тарпищев высказался после ничьей «Спартака» в матче 18-го тура с «Уралом» (2:2).

«Реально «Спартак» был сильнее, вот только непонятно, почему они начали играть только с 20‑й минуты? Долго раскачивались. Мне кажется, если был бы Джикия, то порядок сзади был бы обеспечен, что не привело бы к пропущенным мячам», — приводит слова Тарпищева «Матч ТВ».

Эксперт добавил, что было тяжелое поле на стадионе «Спартака», которые мешало строить атакующие действия.

Команда Гильермо Абаскаля занимает второе место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, имея в своем активе 37 набранных очков за 18 туров.