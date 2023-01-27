Гогличидзе — о «Краснодаре»: «Я перерос этот этап — и уехал»

Защитник «Урала» Лео Гогличидзе рассказал о своём уходе из «Краснодара».

По словам 25-летнего футболиста, он осознал, что шанса проявить себя в «Краснодаре» у него уже не будет, когда вернулся из аренды в «Пари НН». После этого Гогличидзе отправился выступать за «Чайку».

«Я не стал ждать. Понимал: не хочу быть в этом клубе, перерос этот этап — и уехал. Меня позвали в «Чайку», с которой я подписал полноценный контракт», — цитирует Гогличидзе Sport24.

В текущем сезоне защитник провёл в составе «Урала» 20 матчей, отметившись одной результативной передачей. Цвета команды из Екатеринбурга Гогличидзе защищает с лета прошлого года.