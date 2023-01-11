Хомуха: «Промес мог бы усилить «Зенит»

Бывший игрок петербургского «Зенита» Дмитрий Хомуха оценил перспективы звёзд столичного «Спартака» закрепиться в основе «сине-бело-голубых».

«Промес – хороший и качественный футболист, который делает разницу. Он мог бы усилить команду. Что касается Соболева, то он не сильнее тех, кто сейчас находится в «Зените», – заявил Хомуха в интервью изданию «РБ Спорт». Тем не менее, по мнению эксперта, такие игроки не нужны нынешнему «Зениту» из-за отсутствия перспектив.

Напомним, что в текущей кампании Российской премьер-лиги «Спартак» отстаёт от лидера на шесть баллов. Куинси Промес с 14 голами лидирует в гонке бомбардиров. На счету Александра Соболева семь забитых мячей.