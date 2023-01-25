Мостовой: «Я рад, что Салихова вспоминает и заботится обо мне»

Бывший игрок российской национальной команды Александр Мостовой отреагировал на слова Заремы Салиховой в свой адрес.

Напомним, что супруга Леонида Федуна ранее сказала, что единственной интригой отечественного футбола является получение Мостовым тренерской лицензии. «Я рад, что она вспоминает и заботится обо мне. Мы тоже стараемся про Зарему не забывать. Жизнь такая, что сейчас надо меньше об этой теме думать. Нужно думать о другом», — заявил экс-игрок испанской «Сельты» в интервью изданию«РБ Спорт».

Напомним, что сейчас Александр Мостовой руководит медийной командой Fight Nights.