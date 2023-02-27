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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Ранджелович: «Ганчаренко — большой профессионал»

27 Февраля 2023 • 09:17 Комментировать
Спартак Москва
...
Урал
04.03 14:00

Нападающий «Урала» Лазар Ранджелович поделился мнением о работе под руководством главного тренера команды Виктора Ганчаренко.

Серб отметил профессионализм и требовательность белорусского наставника, который возглавил команду по ходу нынешнего сезона.

«Всегда с планшетом или ноутбуком, показывает, что улучшить и исправить. Он повторяет, что если выложимся на 99%, то этот один процент всё может разрушить. Мы рады, что он теперь наш тренер», — приводит слова Ранджеловича Sport24.

Напомним, Ганчаренко стал тренером «Урала» в августе прошлого года, сменив на этом посту Игоря Шалимова. После 17 туров РПЛ команда из Екатеринбурга занимает 10-е место в турнирной таблице, набрав 21 очко.   

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Евро-Футбол.Ру,
Урал Виктор Ганчаренко Лазар Ранджелович
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СПАРТАК МОСКВА УРАЛ
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