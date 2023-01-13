Московский «Спартак» прилетел на первый сбор в ОАЭ

Занимающий второе место в РПЛ московский «Спартак» прибыл в ОАЭ для того, чтобы начать первый сбор в рамках подготовки команды к возобновлению сезона весной. Об этом рапортует пресс-служба «красно-белых».

На сборе подопечных Гильермо Абаскаля ожидают два соперника из Болгарии – софийский «Левски» и «Ботев» из города Пловдив.

Отметим, что сбор московского клуба пройдёт с 13 по 27 января, а ранее «Спартак» в соцсетях опубликовал список игроков, которые на него поедут. Куинси Промеса там не оказалось.

В текущем сезоне РПЛ клуб набрал 36 очков после 17 проведённых игр, отставание от первой строчки – всего шесть очков.