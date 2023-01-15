Президент «Урала» подтвердил отсутствие Гаджимурадова на первом сборе

Президент екатеринбургского «Урала» Григорий Иванов подтвердил отсутствие Рамазана Гаджимурадова на первом сборе клуба.

«Рамазан Гаджимурадов действительно не поехал на сбор с «Уралом», — заявил руководитель коллектива Российской премьер-лиги в интервью изданию «Чемпионат». Отметим, что в последние месяцы активно ходят слухи об интересу к персоне полузащитника со стороны других команд чемпионата.

В нынешнем сезоне Гаджимурадов вышел на поле в десяти встречах чемпионата, не отметившись результативными действиями. Его контракт с «Уралом» истекает в конце текущего сезона.