​Вратарь «Спартака» Селихов нарушил правила в подкате… в центре поля

В субботу в чемпионате России проходит матч между «Спартаком» и «Уралом». По ходу второго тайма вратарь «красно-белых» Александр Селихов выбежал за пределы штрафной площади и нарушил правила. Удивительно то, что произошло это около центральной линии поля. Да-да, страж ворот «Спартака» выбежал прямо туда, где в подкате сбил Эрик Бикфалви. К тому моменту на табло «Открытие Арены» горели две единицы.

Следить за концовкой матча 18-го тура Премьер-лиги между «Спартаком» и «Уралом» можно в подробной текстовой трансляции, которая проходит на страницах портала LiveResult.