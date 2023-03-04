Мостовой прокомментировал эпизод с отменённым голом Соболева

Экс-игрок сборной России Александр Мостовой прокомментировал качество работы главного арбитра матча 18-го тура Российской премьер-лиги между московским «Спартаком» и «Уралом» Виталия Мешкова, оценив спорный момент с отменённым голом нападающего Александра Соболева.

«Вратарь и защитник очень сильно столкнулись и была большая вероятность получения травм. Судья, возможно, побоялся, что там что-то серьёзное и поэтому свистнул. Ведь бывали эпизоды, когда арбитры не свистели, а параллельно футболисты лежали на газоне с очень тяжёлыми травмами и им экстренно была необходима медицинская помощь», — считает Мостовой, слова которого передаёт «РБ Спорт».

Бывший футболист также признал, что действия судьи могут быть ошибочными.

Поединок между командами завершился со счетом 2:2.

В активе москвичей теперь 37 очков. Коллектив Гильермо Абаскаля занимает второе место в турнирной таблице РПЛ.