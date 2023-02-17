Кавазашвили — о «золотом активе»: «Каждый футболист не может быть Пеле, Марадоной, Месси»

Экс-вратарь «Спартака» и сборной СССР Анзор Кавазашвили поделился мнением о том, прав ли был бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов, критиковавший молодых российских игроков.

Кавазашвили считает, что он, в отличии от Черчесова, не может оценивать футболистов, поскольку не является тренером. Тем не менее ветеран подчеркнул, что «золотой актив» ещё способен себя показать.

«На самом деле я считаю, что мальчики стараются играть в меру своих возможностей и то, что они делают — делают от души, с желанием. Но каждый футболист не может быть Пеле, Марадоной, Месси и так далее», — цитирует Кавазашвили Betonmobile.ru.

Напомним, Черчесов возглавлял сборную России с 2016 по 2021 год. Наивысшим достижением тренера на этом посту является выход в 1/4 финала чемпионата мира в 2018 году. Сейчас 59-летний специалист возглавляет венгерский «Ференцварош».