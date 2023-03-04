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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Президент «Урала» — о ничьей со «Спартаком»: «Доволен результатом»

04 Марта 2023 • 17:02 Комментировать
Спартак Москва
2:2
Урал
окончен

Президент «Урала» Григорий Иванов высказался после матча 18-го тура РПЛ со «Спартаком».

«Конечно, доволен результатом. Незасчитанный гол Соболева? Был свисток. Если бы не было свистка — другое дело. Почему так долго смотрели VAR? Не знаю, это к судьям вопрос», — передает слова Иванова «Чемпионат».

«Урал» сыграл вничью в гостевом матче против московского «Спартака» (2:2). В концовке встречи случился спорный эпизод. Главный арбитр матча Виталий Мешков допустил ошибку в моменте с незасчитанным голом «красно-белых».

На данный момент «Урал» занимает десятое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, набрав 22 очка.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Урал Григорий Иванов
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