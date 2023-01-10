Хаджи: «Промес профессионал, он знает, как нужно себя правильно вести»

Экс-администратор «красно-белых» Александр Хаджи прокомментировал весть о том, что главная ударная сила в атаке «Спартака» Куинси Промес пропустит первый сбор команды.

«Результат этого зависит от того, на сколько дней он задержится в Москве. Но он спортсмен, знает, как нужно себя правильно вести. Он профессионал», - цитирует Хаджи «Чемпионат». Он добавил, что сложно сказать о настоящей причине того, почему Промес остался. Вполне вероятно, что он специально пропускает первый сбор команды.

Напомним, о том, что Промес не полетит со «Спартаком» на первый сбор в ОАЭ стало известно сегодня. Лучший бомбардир РПЛ (на пару с Владимиром Сычевым) будет тренироваться индивидуально.