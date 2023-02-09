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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Кавазашвили просит РФС ужесточить лимит на легионеров

09 Февраля 2023 • 17:51 Комментировать
Спартак Москва
...
Урал
04.03 14:00

Бывший футболист «Спартака» и сборной СССР Анзор Кавазашвили предложил РФС ввести новый лимит на легионеров.

«РФС, установите новый лимит на легионеров — 2-3 иностранца в заявке. Я требую этого! У «Анжи» была звезда Это'О за 20 миллионов евро. Это безумные деньги! Махачкала каждый раз собиралась на его матчи, полные стадионы были, съезжались со всей республики», — приводит слова участника ЧМ-1970 издание «РБ Спорт».

По мнению эксперта, в клубах Премьер-лиги должны выступать качественные легионеры, чего можно достигнуть более жёстким лимитом. Кавазашвили считает, что санкции позволяют отечественному футболу отстраниться от иностранных футболистов.

Напомним, что по текущему регламенту в одном клубе могут находиться 13 легионеров, из которых лишь восемь единовременно имеют право быть на поле.

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Евро-Футбол.Ру,
РФС Российская Премьер-Лига Анзор Кавазашвили РПЛ
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