Кавазашвили: «Спартак» станет чемпионом в этом сезоне»

Экс-вратарь «Спартака» и сборной СССР Анзор Кавазашвили выразил уверенность в том, что «красно-белые» станут чемпионами по итогам нынешнего сезона.

«Я уверен, что в этом сезоне они («Спартак») станут чемпионами. Так и будет!» — приводит слова Кавазашвили «РБ Спорт».

Также ветеран отказался отвечать на вопрос о том, пользуется ли сегодняшний лидер чемпионата России «Зенит» админресурсом, назвав такой вопрос провокацией.

Напомним, что после 17 туров РПЛ «Спартак» занимает второе место в турнирной таблице, отставая от петербургской команды на шесть очков. Матчи чемпионата России возобновятся в начале марта.