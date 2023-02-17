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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Кавазашвили: «Спартак» станет чемпионом в этом сезоне»

17 Февраля 2023 • 16:49 Комментировать
Спартак Москва
...
Урал
04.03 14:00

Экс-вратарь «Спартака» и сборной СССР Анзор Кавазашвили выразил уверенность в том, что «красно-белые» станут чемпионами по итогам нынешнего сезона.

«Я уверен, что в этом сезоне они («Спартак») станут чемпионами. Так и будет!» — приводит слова Кавазашвили «РБ Спорт».

Также ветеран отказался отвечать на вопрос о том, пользуется ли сегодняшний лидер чемпионата России «Зенит» админресурсом, назвав такой вопрос провокацией.  

Напомним, что после 17 туров РПЛ «Спартак» занимает второе место в турнирной таблице, отставая от петербургской команды на шесть очков. Матчи чемпионата России возобновятся в начале марта.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Зенит Анзор Кавазашвили
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СПАРТАК МОСКВА УРАЛ
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