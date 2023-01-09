Кечинов: «В 2023 году буду следить исключительно за «Спартаком»

Обладатель кубка России в составе московского «Спартака» Валерий Кечинов высказался об оставшейся части Российской премьер-лиги.

«В 2023 году буду следить исключительно за «Спартаком» — буду переживать за клуб. Остальные команды мне совсем неинтересны», - цитирует спортсмена «Чемпионат».

«Красно-белые» сумели пробиться в следующую стадию Фонбет Кубка России, заняв первое место в одной группе с самарскими «Крыльями Советов», петербургским «Зенитом» и воронежским «Факелом».

В турнирной таблице чемпионата страны столичный коллектив идёт вторым, отставая от лидирующих «сине-бело-голубых» на шесть баллов.

Очный поединок между московской командой и клубом с берегов Невы в рамках РПЛ должен состояться в Санкт-Петербурге седьмого мая нынешнего года.