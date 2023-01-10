Силкин: «Я лучше посмотрю АПЛ, чем игры наших команд»

Экс-главный тренер «Динамо» Сергей Силкин высказался об интриге в весенней части текущего розыгрыша РПЛ.

Напомним, после 17 туров турнирную таблицу уверенно возглавляет «Зенит», опережающий своего ближайшего преследователя «Спартак» на шесть очков. По мнению Силкина, чемпион уже известен и никакой интриги в чемпионате России сейчас нет.

«Сейчас РПЛ не представляет никакого интереса для болельщика, думаю, что уже и так понятно, кто станет чемпионом. Я лучше посмотрю АПЛ, чем игры наших команд», — приводит слова Силкина «РБ Спорт».

В настоящий момент в РПЛ продолжается зимний перерыв, который завершится в начале марта. В рамках 18-го тура «Зенит» встретится с «Пари НН», а «Спартак» — с «Уралом».