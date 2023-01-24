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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Ананидзе высказался о шансах «Спартака» выиграть чемпионство

24 Января 2023 • 10:22 Комментировать
Спартак Москва
...
Урал
04.03 19:00

Бывший полузащитник «Спартака» Жано Ананидзе высказался о шансах московской команды побороться за чемпионский титул в нынешнем розыгрыше РПЛ.

Напомним, что после 17 туров «красно-белые» отстают от лидера чемпионата «Зенита» на шесть очков. По мнению Ананидзе, «Спартак» ещё может навязать «сине-бело-голубым» борьбу за главный трофей сезона.

«Шансы есть всегда. Шесть очков — не так много. Но, разумеется, сделать это очень тяжело, потому что у «Зенита» тоже отличная команда», — приводит слова Ананидзе «Спорт-Экспресс».

Свой следующий матч в рамках Российской премьер-лиги «красно-белые» проведут 4 марта против «Урала».

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Жано Ананидзе
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СПАРТАК МОСКВА УРАЛ
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