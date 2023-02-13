Тарханов оценил заслуги Абаскаля в игре «Спартака»

Российский специалист Александр Тарханов прокомментировал новый контракт Гильермо Абаскаля с московским «Спартаком». Напомним, что сегодня молодой тренер и «красно-белые» подписали новое соглашение вплоть до середины 2025 года.

«Абаскаль прекрасно работает в «Спартаке», поэтому с ним и продлили контракт. А что касается качества его работы, то «Спартак» на данный момент играет легко, свободно, спокойно. Команда контролирует игру, хорошо атакует, это большой прогресс», - цитирует специалиста «РБ Спорт».

Тарханов пояснил, что сложно сказать, навяжут ли «красно-белые» конкуренцию лидеру чемпионата России – «Зениту», однако ещё не ясно в какой форме находятся все команды лиги, но своей работой Абаскаль однозначно доказал всем, что является отличным тренером, несмотря на молодой возраст.

Абаскалю, напомним, всего 33 года, а пришёл он в «Спартак» прошлым летом.