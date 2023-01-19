Кавазашвили верит в чемпионский титул «Спартака»

Бывший футболист столичного «Спартака» Анзор Кавазашвили оценил перспективы «красно-белых» в чемпионской гонке Российской премьер-лиги.

«Вообще, шесть очков от «Зенита» — ерунда, это не отрыв даже. Надеюсь, «Спартак» с Куинси станет чемпионом в этом сезоне. Уверен, так и будет — «Спартак» станет чемпионом в этом сезоне, если Промес будет играть», — заявил экс-вратарь сборной СССР в интервью изданию «РБ Спорт». По его мнению, наличие нидерландца в составе выводит остальных игроков «Спартака» на другой уровень игры.

Напомним, что после 17 туров текущей кампании чемпионата «Спартак» занимает второе место, набрав 36 очков. «Зенит» находится на первой строчке с 42 баллами.