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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Шавло: «Рассказов повзрослеет в «Крыльях» и выйдет на новый уровень»

17 Января 2023 • 14:40 Комментировать
Динамо Москва
...
Крылья Советов
04.03 19:00

Бывший генеральный директор «Спартака» Сергей Шавло высказался о возможном переходе защитника «Спартака» Николая Рассказова в «Крылья Советов».

По мнению Шавло, Рассказову был необходим переход в команду, где он сможет получать больше игрового времени.

«Там (в «Крыльях Советов») хороший тренер Осинькин, работает с молодыми футболистами. Рассказов — ещё молодой игрок с хорошим опытом. Думаю, он повзрослеет в «Крыльях» и выйдет на новый уровень», — приводит слова Шавло «РБ Спорт».

Ранее сообщалось, что футболист уже присоединился к самарской команде, которая в настоящий момент проводит зимние сборы.  

В текущем сезоне 25-летний Рассказов провёл за «Спартак» 11 матчей, отметившись в них одним забитым голом. Напомним, что защитник является воспитанником московского клуба.  

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Крылья Советов Сергей Шавло Николай Рассказов
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