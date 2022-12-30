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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Гранат – о переходе РФС в АФК: «Это было бы поспешным решением»

30 Декабря 2022 • 23:25 Комментировать
Динамо Москва
...
Крылья Советов
04.03 19:00

Бывший игрок сборной России Владимир Гранат рад, что сегодня РФС не покинул УЕФА и не присоединился к АФК.

«Это было бы поспешным решением. Но лучше подождать и играть действительно с топами, чем где-то…», - цитирует Граната «Чемпионат».

Гранат добавил, что накануне видел высказывания австралийцев, которые не хотели, чтобы Россия переходила в АФК.

«Возможно, нас никто и не ждёт в Азии», - добавил бывший динамовец.

30 декабря состоялось заседание исполкома РФС, на котором было решено отложить переход в АФК. С февраля 2022 года российские команды не могут играть официальные матчи в европейских турнирах.

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Евро-Футбол.Ру,
Владимир Гранат Переход РФС в АФК
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