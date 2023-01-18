Четыре российских клуба – в списке лучших команд для молодёжи в Европе

Четыре футбольных клуба из РПЛ попали в рейтинг лучших клубов для развития молодых футболистов во всей Европе. Топ подготовил авторитетный портал Transfermarkt.

Портал оценивал клубы по двум основным критериям. Первый – это количество заигранных молодых футболистов, а второй – количество проведённых каждым из них минут на поле.

В итоге российский клуб «Краснодар» попал аж на второе место рейтинга, уступив «Андерлехту» из Брюсселя. На третьем месте, что примечательно, тоже бельгийский клуб – «Брюгге».

Что касается других российских команд, то на девятом месте в топ-20 разместились самарские «Крылья Советов», на 11-м – московский «Локомотив», а на 12-м – «Ростов».