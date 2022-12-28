Корниленко заявил, что замена Глушенкову у «Крыльев Советов» уже есть

Спортивный директор самарских «Крыльев Советов» Сергей Корниленко заявил, что замена ушедшему в «Локомотив» Максиму Глушенкову уже есть – это форвард Владимир Сычевой.

«Если Сычевой уже пришёл на замену Глушенкову, то сейчас мы активно занимаемся позицией Пиняева», - цитирует Корниленко Metaratings.

Как добавил бывший форвард «Крыльев», с финансовой точки зрения сделка по продаже Глушенкова и замена его на Сычевого оказалась выгодной. Самарский клуб продолжает работать на трансферном рынке.

Напомним, 28 декабря «Локомотив» наконец-то объявил официально о приобретении у «Крыльев Советов» двух молодых россиян – Максима Глушенкова и Сергея Пиняева.