Силкин оценил возможный переход Смолова в «Истанбул Башакшехир»

Бывший наставник столичного «Динамо» Сергей Силкин высказался о возможном уходе Фёдора Смолова в «Истанбул Башакшехир».

«Смолову уже четвёртый десяток пошёл. В этом году ему будет 33 года. Идти или нет — это его личное дело. Все поймут, если он пойдёт. При этом все поймут, если он останется», — заявил специалист в интервью «Чемпионату». По его мнению, в турецких клубах футболисты обычно завершают карьеру, однако нет понимания, чего хочет сам форвард.

В текущем сезоне в футболке «Динамо» Смолов провёл 15 матчей в рамках Российской Премьер-лиги, забив семь голов при двух результативных передачах.