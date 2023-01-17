Ежов рассказал, какой результат будет считаться успехом для «Крыльев Советов» в нынешнем сезоне

Полузащитник «Крыльев Советов» Роман Ежов рассказал, какой результат можно будет назвать успехом для самарской команды в нынешнем сезоне. Напомним, что после 17 туров РПЛ «Крылья Советов» занимают 11-е место в турнирной таблице, имея в своём активе 20 набранных очков.

По словам Ежова, место в восьмёрке сильнейших команд лиги устроит «Крылья Советов». На данный момент самарцы отстают от желанной восьмой строчки на пять очков. Кроме того, 25-летний футболист посетовал на невезение в некоторых играх сезона.

«Сколько мы могли набрать очков, выиграй у «Локомотива» (1:1), когда упустили победу на последних минутах, а ещё засчитай нам гол в матче с «Краснодаром» (0:0). Добавьте нам очков шесть — сейчас были бы около пятого места. Игра у нас есть», — цитирует Ежова «Известия».

В текущем сезоне Ежов провёл за «Крылья Советов» 16 матчей, отметившись в них тремя голами и двумя результативными передачами.