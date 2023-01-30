Агент Варелы рассказал о переходе из «Динамо» во «Фламенго»

Оскар Бентанкур, представитель защитника «Фламенго» Гильермо Варелы, высказался о переходе своего клиента из московского «Динамо».

«Почему Варела подписал контракт с «Фламенго», будучи игроком «Динамо»? Это чистая формальность. Гильермо дождется, когда его контракт с «Динамо» истечёт, и только тогда он сможет считаться полноценным игроком «Фламенго», — рассказал агент уругвайца в интервью изданию «РБ Спорт». По словам Оскара, Варела всегда хорошо отзывался о России, однако сейчас ему комфортнее находиться именно в Бразилии.

Напомним, что в июле прошлого года игрок приостановил контракт с «Динамо», перейдя в состав «Фламенго». Об окончательном переходе футболиста сборной Уругвая было объявлено уже в январе 2023 года. В клубе РПЛ Гильермо выступал с 2020 года.