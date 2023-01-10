Корниленко: «Отступные Сычевого меньше для «Зенита», чем для остальных клубов? Информация не совсем соответствует действительности»

Спортивный директор «Крыльев Советов» Сергей Корниленко прокомментировал переход нападающего Владимира Сычевого из «Оренбурга».

Ранее сообщалось, что в контракте 26-летнего форварда с самарским клубом прописаны две суммы отступных. Для «Зенита» она составляет 200 миллионов рублей, а для все остальных клубов — 1 миллиард. По словам Корниленко, эта информация не соответствует действительности.

«Не хочется на эту тему говорить. Это условия личного контракта футболиста. Даже с этической точки зрения об этом неправильно говорить», — цитирует Корниленко Sport24.

В текущем сезоне Сычевой провёл за «Оренбург» 19 матчей, забив в них 17 голов, а также отдав две результативные передачи.