Даниил Фомин: «У всех мечта играть в еврокубках»

Один из лидеров столичного «Динамо» Даниил Фомин высказался относительно возможного перехода РФС в Азиатскую конфедерацию футбола.

«У всех мечта играть в еврокубках. Хотелось бы остаться и стремиться услышать гимн Лиги чемпионов и Лиги Европы», — заявил игрок российской сборной в интервью изданию Sport24.

Напомним, что окончательное решение о смене конфедерации не было принято после нескольких заседаний исполкома РФС. В конце декабря была создана совместная с УЕФА рабочая группа, которая изучит возможные варианты для возвращения России в европейский футбол, от которого отечественные клубы и сборные отстранены с февраля прошлого года.