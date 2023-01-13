Наставник «Крыльев Советов» поведал о ситуации в команде перед началом первого сбора

Самарские «Крылья Советов» находятся в Турции, команда начинает свой первый сбор в 2023 году, и наставник клуба Игорь Осинькин поделился своими впечатлениями от возобновления рабочего процесса. По его словам, новогодние праздники позволили футболистам освежиться, перезарядиться и с новыми силами приступить к своим обязанностям в рамках тренировочного процесса.

- Первые тренировочные дни прошли. Мы свежие, все эмоционально перезагрузились. Поздравили наших именинников, которые отмечали дни рождения в эту паузу. В плане атмосферы все очень хорошо, - цитирует слова Осинькина пресс-служба самарского клуба.