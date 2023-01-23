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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Итальянский журналист: «Захарян намного талантливее Сперцяна»

23 Января 2023 • 15:18 Комментировать
Лацио
...
Милан
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24.01 22:45

Итальянский журналист Массимилиано Мартини прокомментировал информацию о том, что римский «Лацио» проявляет интерес к полузащитнику «Краснодара» Эдуарду Сперцяну.

Ранее сообщалось, что помимо «Лацио», Сперцян может продолжить карьеру в ПСВ или «Вильярреале».

По мнению журналиста, 22-летний футболист не подходит под игровой стиль главного тренера «Лацио» Маурицио Сарри. Кроме того, Мартини сравнил Сперцяна с хавбеком «Динамо» Арсеном Захаряном, отметив, что игрок московского клуба гораздо талантливее полузащитника «Краснодара».

«Захарян намного талантливее и качественнее Сперцяна. Полузащитник «Динамо» хорошо бы смотрелся в том же «Лацио», «Милане» и «Интере». Захарян — художник, который бы отлично влился в Серию А, а Сперцяну пока рано переходить в итальянский чемпионат», — приводит слова Мартини Sport24.

В нынешнем сезоне «Сперцян» провёл в составе «быков» 21 матч, забив 10 голов и отдав шесть результативных передач. На счету 19-летнего Захаряна три гола и шесть ассистов в 22 встречах за «Динамо».

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Евро-Футбол.Ру,
Лацио Краснодар Динамо Москва Арсен Захарян Эдуард Сперцян
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