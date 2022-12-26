Осинькин оценил возможный переход в АФК

Наставник «Крыльев Советов» Игорь Осинькин подробно высказался о возможном переходе российского футбола в Азию.

«Переход российского футбола в АФК — сложный вопрос, в котором необходимо многое просчитать. В этом есть определенные риски: как скоро нас могут вернуть в УЕФА или не будет ли обиды у Европейской ассоциации, если мы выберем переход в Азию и, главное — ждет ли нашего участия сама АФК?», — отметил главный тренер клуба РПЛ в интервью изданию Sport24.

По мнению Осинькина, плюсом можно считать конкурентноспособность азиатских коллективов, которые, по словам специалиста, показали свою силу на ЧМ-2022. Минусами тренер выделил логистику, меньший зрительский интерес, финансовую составляющую, а также зрелищность. Тем не менее, Осинькин отметил, что играть в Азии лучше, чем не иметь ничего.

Напомним, что решение о смене конфедерации может быть принято уже завтра, 27 декабря, на исполкоме РФС.