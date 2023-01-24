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В «Црвене Звезде» отреагировали на информацию об интересе к Коваленко

24 Января 2023 • 15:35 Комментировать
Динамо Москва
...
Крылья Советов
04.03 19:00

Спортивный директор «Црвены Звезды» Митар Мркела прокомментировал информацию о том, что полузащитник «Крыльев Советов» Александр Коваленко может продолжить карьеру в сербском клубе.

Ранее сообщалось, что скауты «Црвены Звезды» следят за 19-летним футболистом на сборах самарской команды.

«Црвена Звезда» следит за Александром Коваленко? Не хочется комментировать слухи», — приводит слова Мркелы Sport24.

Напомним, что права на Коваленко принадлежат «Сочи», а за «Крылья Советов» он выступает на правах аренды. В нынешнем сезоне полузащитник провёл за самарцев 20 матчей, отметившись в них двумя голами и тремя результативными передачами.  

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Евро-Футбол.Ру,
Крылья Советов Црвена Звезда Сочи Александр Коваленко Трансферы футбола - зима 2023 Митар Мркела
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