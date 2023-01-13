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Осинькин: «Трансферная работа не прекращается»

13 Января 2023 • 04:30 Комментировать
Динамо Москва
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Крылья Советов
04.03 19:00

«Крылья Советов» проводят свой первый сбор в новом году, и наставник клуба Игорь Осинькин рассказал о том, как обстоят дела с новобранцами команды, а также о том, какие предвидятся замены для покинувших команду игроков. По его словам, в «Крылья Советов» никогда не прекращается трансферная работа.

- Трансферная работа у нас в клубе не заканчивается никогда. Она ведется постоянно. Трансферы еще будут, - цитирует слова специалиста официальный сайт «Крыльев Советов».

Российский чемпионат возобновится для «Крыльев Советов» пятого марта, команда сыграет с московским «Динамо». 

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Евро-Футбол.Ру,
Крылья Советов Игорь Осинькин
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