Осинькин: «Трансферная работа не прекращается»

«Крылья Советов» проводят свой первый сбор в новом году, и наставник клуба Игорь Осинькин рассказал о том, как обстоят дела с новобранцами команды, а также о том, какие предвидятся замены для покинувших команду игроков. По его словам, в «Крылья Советов» никогда не прекращается трансферная работа.

- Трансферная работа у нас в клубе не заканчивается никогда. Она ведется постоянно. Трансферы еще будут, - цитирует слова специалиста официальный сайт «Крыльев Советов».

Российский чемпионат возобновится для «Крыльев Советов» пятого марта, команда сыграет с московским «Динамо».