Яровинский рассказал, почему сорвался переход Самошникова в «Динамо»

Экс-спортивный директор «Рубина» Олег Яровинский высказался о сорвавшемся переходе защитника казанской команды Ильи Самошникова в «Динамо» прошлым летом.

Ранее сообщалось, что Самошников был близок к переходу в московский клуб, однако в последний момент трансферу помешал медосмотр, который футболист пройти не смог.

По словам Яровинского, Самошников остался в «Рубине», так как клубы не договорились об условиях сделки.

«Про медосмотр — бред. Просто мы с «Динамо» не сошлись в условиях. Илья прошёл бы медосмотр в любом клубе мира», — цитирует Яровинского Sport24.

В текущем сезоне Самошников провёл в составе казанской команды 16 матчей, отметившись в них одним голом и двумя результативными передачами. Портал Transfermarkt оценивает экс-игрока сборной России в 2,5 миллиона евро.