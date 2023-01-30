Быстров считает, что Захарян играет ниже своих способностей

Бывший игрок «Зенита», «Спартака» и «Краснодара» Владимир Быстров оценил уровень игры Арсена Захаряна в нынешнем сезоне за «Динамо».

«В первом сезоне Захарян хорошо себя проявил, но во втором мы видим, что он играет ниже своих способностей. Чтобы ехать в такие клубы, как «Челси», ему нужно более-менее стабильно проводить второй сезон», — цитирует бронзового призёра Евро-2008 «Матч ТВ». По мнению эксперта, хавбек не должен ехать в другой клуб, чтобы сидеть на скамейке запасных.

Напомним, что летом Арсен Захарян был близок к переезду в лондонский клуб, однако сделка сорвалась из-за проблем с оплатой трансфера. В текущей кампании на счету полузащитника 22 матча во всех состязаниях, в которых он забил три гола при шести ассистах.