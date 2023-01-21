Осинькин — о Рассказове в «Крыльях»: «Пришло время найти команду, которая даст ему толчок»

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин высказался о защитнике «Спартака» Николае Рассказове, который присоединился на сборах к самарской команде и в ближайшее время подпишет с «Крыльями» соглашение.

По мнению специалиста, сейчас 25-летний Рассказов находится в хорошем футбольном возрасте и имеет прекрасную возможность перезапустить свою карьеру в новой команде.

«Он уже опытный футболист, которому пришло время просто по-другому выстроить свою карьеру и найти команду, которая ему даст толчок. Думаю, что мы способны ему это предложить», — цитирует Осинькина «Матч ТВ».

В нынешнем сезоне Рассказов провёл за «Спартак» 11 матчей, в которых отметился одним забитым голом.